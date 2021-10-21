Новую разновидность коронавируса зафиксировали в России. Что известно о AY.4.2

В России зафиксировали разновидность штамма коронавируса «дельта» AY.4.2. В Роспотребнадзоре предупредили о подъеме заболеваемости из-за него. Но россиянам не впервой сталкиваться с новыми мутациями вируса.

AY.4.2

В Великобритании взяли под особый контроль распространение коронавируса AY.4.2, отделившегося от «дельта»-штамма. Считается, что он на 10–15% заразнее «дельты». Но это пока предположения ученых, так как исследования еще не закончились.

Руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов рассказал в беседе с РИА «Новости», что вариант AY.4.2 является одним из множества ответвлений линии «дельта». Возможно, он имеет несколько преимуществ перед исходной и остальными версиями вируса. Из-за него в России может возникнуть подъем заболеваемости. Уже зарегистрированы первые случаи заражения этим видом вируса.

Некоторые эксперты называют этот вариант «дельта плюс». По словам эксперта, это же обозначение ранее относилось к другому варианту, из-за этого сейчас происходит небольшая путаница.

Департамент здравоохранения Великобритании включил AY.4.2 в список для мониторинга, это сказано в их отчете. Чиновники описали этот вид так: разновидность «дельта»-штамма, отличающаяся двумя характерными мутациями в спайк-белке — Y145H и A222V. Эти мутации раньше уже встречались, но развиться по отдельности не смогли. А когда соединились, то образовали более стойкий вариант.

Штамм «дельта»

Летом этого года мир охватил индийский «дельта»-штамм коронавируса. За короткий промежуток времени он распространился в 111 странах и территориях. Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Тогда ученые сообщили, что «дельта»-штамм отнесен к вариантам вируса, которые вызывают особую обеспокоенность из-за более высокой заразности. Несмотря на другие мутации, эта бушевала на большей части планеты.

Кроме того, специалисты выдвигали версию, что, вероятнее всего, индийский штамм способен вызывать более тяжелое заболевание, чем остальные. Из-за этого его можно считать более смертоносным.

Британский штамм

В июне в Роспотребнадзоре рассказали, что летом в России наиболее распространенным штаммом был британский — на него приходилось около 70% случаев заболевания, 24% — на индийский и 6% — на южноафриканский. Британский штамм стал еще одной разновидностью, у которой ученые не обнаружили высокую смертность. Он отличается лишь скоростью распространения.

Исследования показали, что главным отличием пациентов с британским штаммом было большее количество вирусных частиц в крови. Впервые эта мутация была выявлена в Великобритании в декабре 2020 года.

«Йота»

В августе этого года мир взбудоражила новость об очередном новом виде коронавируса, который прозвали «йота». Американские ученые заявили, что этот вариант может повышать летальность от ковида на 82%. Новые штаммы образовывались так быстро, что ученые не успевали своевременно изучить, как появлялась очередная разновидность. Но врачи в этом плане всегда непреклонны. Чтобы защититься от мутаций коронавируса, нужно просто сделать прививку.

Исследования «йоты» тогда показали, что штамм может передаваться на 25% быстрее, чем предыдущие варианты.

Кандидат медицинских наук Николай Крючков тогда заявил, что данных о «йоте» очень мало. Если штамм начинает распространяться, то у него есть эволюционные преимущества и он может успешно конкурировать с другими вариантами.

«Лямбда»-штамм

Новый вариант SARS-CoV-2 впервые зафиксировали в Перу в августе прошлого года. Потом его обнаружили в 26 странах. Первый случай заражения зарегистрировали в феврале 2021 года.

Правда в этом случае ученые не смогли найти доказательств, что новый штамм вызывает более тяжелое течение COVID-19 или ослабляет работу вакцин.

Но исследования показали, что для успешной борьбы организма с «лямбда»-вариантом коронавируса нужно в среднем в полтора раза больше антител, чем при встрече с другими штаммами.

Российский штамм

Россия также отличилась в области мутации коронавируса. В июле этого года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) включила российский штамм коронавируса, который выявили в январе, в список для наблюдения.

По словам директора Центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга, в России было выявлено множество собственных вариантов, которые активно циркулируют.