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    21 октября 2021, 08:17

    Россиян предупредили о подъеме заболеваемости из-за нового варианта коронавируса

    Врач Хафизов предупредил о новом подъеме заболеваемости из-за дельта AY.4.2

    Анастасия Калинина

    В России может наблюдаться дополнительный подъем заболеваемости из-за новой разновидности штамма коронавируса «дельта» AY.4.2. Об этом сообщил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

    Россиян предупредили о подъеме заболеваемости из-за нового варианта коронавируса

    «Появление изначальной версии „дельта“ уже вызвало серьезный рост заболеваемости, и AY.4.2 может придать еще один дополнительный толчок в подъеме заболеваемости», — передало РИА «Новости» его слова.

    Он отметил, что единственное, что поможет противостоять новому варианту, — вакцинация, особенно тех, кто еще не переболел ковидом. Врач сослался на исследования зарубежных экспертов, в которых сказано, что данная линия коронавируса может быть примерно на 10% более заразной, чем «дельта».

    Если данные подтвердятся, то этот вариант может стать самым заразным с начала пандемии. Первыми о нем сообщили специалисты из Великобритании. Некоторые эксперты назвали этот вариант «дельта плюс». По предварительной информации, вариант AY.4.2 является одним из множества ответвлений линии «дельта».