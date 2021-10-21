Россиян предупредили о подъеме заболеваемости из-за нового варианта коронавируса

В России может наблюдаться дополнительный подъем заболеваемости из-за новой разновидности штамма коронавируса «дельта» AY.4.2. Об этом сообщил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

«Появление изначальной версии „дельта“ уже вызвало серьезный рост заболеваемости, и AY.4.2 может придать еще один дополнительный толчок в подъеме заболеваемости», — передало РИА «Новости» его слова.

Он отметил, что единственное, что поможет противостоять новому варианту, — вакцинация, особенно тех, кто еще не переболел ковидом. Врач сослался на исследования зарубежных экспертов, в которых сказано, что данная линия коронавируса может быть примерно на 10% более заразной, чем «дельта».

Если данные подтвердятся, то этот вариант может стать самым заразным с начала пандемии. Первыми о нем сообщили специалисты из Великобритании. Некоторые эксперты назвали этот вариант «дельта плюс». По предварительной информации, вариант AY.4.2 является одним из множества ответвлений линии «дельта».