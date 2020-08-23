Новую «антиковидную» пропускную систему создали в России

Специалисты холдинга «Швабе», который входит в Ростех, создали модификацию «антиковидных» тепловизоров. Новый прибор сможет распознавать лица и самостоятельно принимать решения по каждому человеку.

«Новинка включает тепловизор, рабочее место со специальным программным обеспечением и абсолютно черное тело для калибровки изображения. Также комплекс имеет возможность интеграции с системой контроля и управления доступом объекта и оснащен полноформатным экраном для визуализации поступающей информации», — привело РИА «Новости» сообщение холдинга.

В «Швабе» пояснили, что «антиковидная» система будет сама принимать решение, пропустить человека дальше проходной или нет. Предварительно всех сотрудников будут вносить в специальный список, а тепловизор будет начинать распознавание еще до того, как работник приложит свой пропуск.

Кроме того, прибор будет идентифицировать людей по половой принадлежности, записывать видео и распознавать, скрыто лицо человека под маской или нет.

«Система собрана и полностью функционирует, специалисты „Швабе“ готовят коммерческую часть и стратегию продаж. Новинка должна выйти на рынок в ближайшем будущем», — отметили в пресс-службе.

Разработку назвали «Зоркий». Именно под такой маркой выпускали дальномерные фотоаппараты на Красногорском заводе имени Зверева до 1960 года.