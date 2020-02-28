28 февраля 2020, 14:09
Уборщица украла фотоаппарат у пассажирки во Внуково
Пассажирку обокрали в столичном аэропорту Внуково. Она обратилась в полицию. Об этом сообщило АГН «Москва».
Пострадавшая заявила, что оставила фотоаппарат в зале ожидания и отошла. Вернувшись, она увидела, что его нет, написал сайт «Дни.ру».
Полицейские посмотрели записи видеонаблюдения и нашли вора. Им оказалась сотрудница клининговой службы аэропорта. Свою вину подозреваемая признала. Против нее могут возбудить уголовное дело.