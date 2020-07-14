«Переоснастили в сжатые сроки». Под Дмитровом стали выпускать новейшие тепловизоры
Тепловизоры сегодня стали важным элементом городской среды. Устройства бесконтактно определяют температуру тела. Если она выше нормы, человека могут остановить, чтобы вызвать для него скорую помощь. Именно разработкой таких технологий и заняты программисты Подмосковья.
А до пандемии научно-производственное объединение «Контор» занималось сборкой материнских плат для разных устройств. И здесь создавали программы, например, для банкоматов. Но свои коррективы внес коронавирус. Об этом рассказал управляющий партнер компании Сергей Люляков.
Нам пришлось в сжатые сроки перенастроить выпуск нашего оборудованияСергей Люляков.
Тепловизоры настраивают на «эталон» температуры тела — 36,6 градуса. Все запчасти преимущественно российские. Готовый же комплекс за секунду анализирует температуру 30 человек. Встав рядом с тепловизором, каждый увидит цвет.
«Оранжевый укажет на то, что температура в норме, красный — на повышенную», — отметил управляющий партнер компании Денис Исаев.
У тепловизоров есть система распознавания лиц. Все данные там записывают на карту памяти. Новейшие устройства установлены уже на станциях метро — замеры делают на входе и выходе.
И у наших тепловизоров абсолютно безвредная технология — температуру можно измерить не один разДенис Исаев.
А благодаря сотрудничеству с «Ростехом», количество заказов как на тепловизоры, так и дезинфекторы Подмосковья увеличилось. Штат областной команды расширили уже на 20 человек, сообщил директор по развитию НКО «Контор» Даниил Листунов.
Что касается дезинфекторов — порядка тысячи в месяц делаем. И около 500 тепловизоровДаниил Листунов.
На полноценное же переоснащение в 2020 году решились немало предприятий. Например, устройства для дистанционного замера температуры создают и на заводе имени Зверева в Красногорске. Сегодня перепрофилирование спасает уже не только здоровье, но и рабочие места.