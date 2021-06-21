Новосибирские власти продлили режим повышенной готовности из-за коронавируса

Режим повышенной готовности из-за коронавируса продлили в Новосибирской области до 30 сентября. Решение об этом принял оперативный штаб по противодействию коронавирусной инфекции.

Губернатор региона Андрей Травников на оперативном совещании заявил, что продление режима повышенной готовности обоснованно, ведь ситуация с распространением COVID-19 в области все еще напряженная, сообщил ТАСС.

«Самый тяжелый период может оказаться впереди, — это осень, предлагаю продлить режим повышенной готовности до 30 сентября», — сказал губернатор.

Травников добавил, что из-за эпидемической обстановки будут введены новые ограничения.

«Необходимо исключить подготовку и проведение любых мероприятий с массовым участием людей — в том числе мероприятий, проводимых на улице», — отметил он.

Спортивно-массовые мероприятия должны проходить без зрителей. По возможности, их сроки будут переносить. Массовые мероприятия в закрытых помещениях могут проводиться при заполнении зала не более 50%.

С начала пандемии в Новосибирской области было зарегистрировано 45,2 тысячи случаев коронавируса, почти 40,7 тысячи пациентов выздоровели, около двух тысяч человек скончались.