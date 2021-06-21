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    21 июня 2021, 08:20

    Новосибирские власти продлили режим повышенной готовности из-за коронавируса

    Ольга Назаркина

    Режим повышенной готовности из-за коронавируса продлили в Новосибирской области до 30 сентября. Решение об этом принял оперативный штаб по противодействию коронавирусной инфекции.

    Новосибирские власти продлили режим повышенной готовности из-за коронавируса

    Губернатор региона Андрей Травников на оперативном совещании заявил, что продление режима повышенной готовности обоснованно, ведь ситуация с распространением COVID-19 в области все еще напряженная, сообщил ТАСС.

    «Самый тяжелый период может оказаться впереди, — это осень, предлагаю продлить режим повышенной готовности до 30 сентября», — сказал губернатор.

    Травников добавил, что из-за эпидемической обстановки будут введены новые ограничения.

    «Необходимо исключить подготовку и проведение любых мероприятий с массовым участием людей — в том числе мероприятий, проводимых на улице», — отметил он.

    Спортивно-массовые мероприятия должны проходить без зрителей. По возможности, их сроки будут переносить. Массовые мероприятия в закрытых помещениях могут проводиться при заполнении зала не более 50%.

    С начала пандемии в Новосибирской области было зарегистрировано 45,2 тысячи случаев коронавируса, почти 40,7 тысячи пациентов выздоровели, около двух тысяч человек скончались.