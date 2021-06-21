В России спрогнозировали 21 тысячу заболевших ковидом в сутки

Математики из Санкт-Петербургского государственного университета обновили свой прогноз по заболеваемости ковидом. По их новым данным, пик прироста возможен уже на следующей неделе 30 июня с 21 тысячей новых заболевших в сутки.

Затем, по их прогнозам, вероятно снижение заболеваемости до 15–16 тысяч новых случаев, сообщила газета «Известия». Из-за роста числа заболевших ковидом российские регионы один за другим вводят обязательную вакцинацию отдельных категорий населения.

Такое решение в выходные приняли власти Ненецкого автономного округа (НАО). До этого такие постановления вышли в Москве, Петербурге, Подмосковье, Кузбассе, Сахалинской, Ленинградской, Тульской и Тверской областях.

Такое решение поддерживают и врачи. По их мнению, только такими методами можно победить новые опасные штаммы. Существенного роста доли привитых россиян стоит ожидать уже к осени, считают медики.

Подмосковье и Москва уже объявили обязательную вакцинацию для отдельных категорий населения. В области прививку нужно будет сделать работникам кафе и ресторанов, салонов красоты и торговли. Вакцинация касается и тех, кто работает в общественном транспорте, в такси, ЖКХ, МФЦ, театрах, кинотеатрах, лагерях, детских комнатах, бассейнах и фитнес-клубах.

Привиться важно и тем, чья работа связана с проведением рекламных мероприятий. Но важно прививаться не только этим людям. Записаться на прививку в Москве и Подмосковье можно с помощью сайта госуслуг. «360» рассказывает, как это правильно сделать.