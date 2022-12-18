Общество 18 декабря 2022, 19:17 Новое детское движение в России получило название ТАСС: новое детское движение в России назвали «Движением первых» "ВКонтакте"

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Новое детское движение в России назвали «Движением первых». За этот вариант проголосовало абсолютное большинство участников первого съезда организации, сообщил ТАСС.

По данным агентства, за этот вариант отдали голоса 1278 человек, против высказались лишь семь. Еще 13 воздержались. Голосование прошло в электронном формате.

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Первый съезд российского детского движения, созданного летом 2022 года, проходит в московском «Манеже». Мероприятие собрало участников из всех регионов страны, включая Донецкую и Луганскую народные республики. Определиться с названием нового движения было одной из целей съезда. Также участники должны выбрать миссию и направления работы.

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Предполагается, что движение будет содействовать проведению госполитики в интересах детей и молодежи, а также подарит юным россиянам новые возможности и позволить внести вклад в развитие страны. Идею создания такой организации предложили сами школьники. Участие в ней исключительно добровольное.

Сегодня, в первый день съезда, президент России Владимир Путин записал видеообращение к представителям движения.