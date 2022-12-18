Важное 18 декабря 2022, 18:11 Путин заявил о переменах к лучшему в России и мире Президент Путин: в России и мире происходят большие перемены к лучшему Пресс-служба Кремля

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Происходящие в России и мире перемены ведут к лучшему, Россия в итоге поможет сделать мир более справедливым. Об этом заявил президент России Владимир Путин в обращении к участникам первого съезда Российского движения детей и молодежи (РДДМ).

«Большие перемены сегодня происходят не только в России, меняется весь мир. Верю, что это перемены в лучшую сторону», — подчеркнул глава государства.

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Он выразил надежду на то, что Россия «делами, поступками, решимостью и при этом открытостью намерений, планов и принципов» добьется того, что мир станет более справедливым. Справедливый для Путина мир — такой, где народы «по-настоящему равны», каждый имеет право на уважение, следование своим традициям, право говорить на родном языке, чтить своих предков. Такой, где все получают возможность «максимальной самореализации», независимо от семьи и условий, в которых росли.

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Первый съезд Российского движения детей и молодежи стартовал сегодня в Москве с участием представителей всех регионов РФ. Он продлится до 20 декабря.

РДДМ создали в этом году указом президента, однако инициатором появления движения стали сами школьники. В числе целей его создания — обеспечить новые возможности для инициативной и творческой молодежи, помочь ей внести вклад в развитие страны.