Общество 18 декабря 2022, 15:56 Первый съезд Российского движения детей и молодежи стартовал в Москве Участники Российского движения детей и молодежи утвердят его название на съезде в Москве "ВКонтакте"

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В Москве впервые стартовал съезд Российского движения детей и молодежи (РДДМ), созданного летом по указу президента Владимира Путина. Мероприятие продлится до 20 декабря. В нем примут участие представители всех 89 регионов России, в том числе ДНР и ЛНР. Прямую трансляцию съезда ведет его группа в соцсети «ВКонтакте».

В этот раз участники познакомятся и определят название движения, его миссию и направления работы. Подробная программа есть на сайте РДДМ.

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На съезде будут организованы дискуссионные площадки по тематическим направлениям, таким как «Наука и технологии», «Культура и искусство», «Здоровый образ жизни», «Патриотизм и историческая память», «Волонтерство и добровольчество», «Медиа и коммуникации». На панельных сессиях рассмотрят основные вопросы формирования, организации деятельности и развития движения. В рамках официальной части состоится встреча участников движения с членами наблюдательного совета.

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Вместе с детьми из регионов приедут педагоги и председатели движения — итого соберется около полутора тысяч делегатов.

Среди главных целей общероссийского движения — содействовать проведению госполитики в интересах детей и молодежи, подарить молодежи новые возможности и позволить ей внести вклад в развитие страны. РДДМ позиционирует себя как «движение, которое создается вместе с детьми и для детей». Идея его создания исходила от самих школьников. Участие в движении добровольное.

Президент Владимир Путин отмечал, что в России много талантливых и открытых детей и подростков, у которых есть энергия и задумки, чтобы «творить и созидать, формировать новое современное пространство развития» в своих интересах и интересах России.

Предполагается, что съезд — высший орган движения — будут созывать не реже раза в два года.