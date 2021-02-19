«Норникель» не станет оспаривать штраф в 146,2 млрд рублей за ущерб природе

«Норникель» не будет оспаривать решение суда о взыскании 146,2 миллиарда рублей за ущерб окружающей среде от разлива топлива на ТЭЦ-3 Норильска и выплатит всю сумму. Погашение штрафа будет производиться за счет сокращения прибыли и снижения дивидендов.

«„Норильский никель“ после получения решения Арбитражного суда Красноярского края от 12 февраля 2021 года в отношении инцидента с разливом дизельного топлива 29 мая 2020 года на ТЭЦ №3 (ТЭЦ-3) в районе Кайеркан города Норильска сообщает, что после тщательного рассмотрения мотивировочной части решения и оценки перспектив обжалования было принято решение об исполнении решения суда», — сказано в сообщении компании, которое процитировал ТАСС.

Ранее сегодня старший вице-президент «Норникеля» по устойчивому развитию Андрей Бугров заявил, что компания выплатит штраф за счет сокращения прибыли и соответствующего снижения дивидендов.

После тщательного рассмотрения судебного решения компания приняла решение не подавать апелляцию. Председатель совета директоров «Норникеля» Гарет Пенни заявил, что это позволит компании двигаться в направлении стратегии устойчивого развития.

В конце мая 2020 года один из топливных резервуаров на ТЭЦ-3, принадлежащей дочерней фирме «Норникеля», разрушился из-за проседания опор хранилища. В результате из резервуара вылилось более 20 тысяч тонн нефтепродуктов.

Ранее Арбитражный суд Красноярского края не полностью удовлетворил иск Росприроднадзора к «Норильско-Таймырской энергетической компании» о взыскании более 148 миллиардов рублей за ущерб окружающей среде при разливе топлива на норильской ТЭЦ-3. Сумма взыскания была снижена судом на два миллиарда.