Оштрафованный на рекордную сумму владелец «Норникеля» увеличил свое состояние до $ 30 млрд

Совладелец компании «Норильский никель» Владимир Потанин стал первым миллиардером из списка российского Forbes, чье состояние пробило отметку в 30 миллиардов долларов. Об этом свидетельствуют данные американской версии журнала, которые обновляются в реальном времени. В мировом списке самых богатых людей мира Потанин занимает 50-е место.

Причиной резкого увеличения капиталов российского бизнесмена стал резкий рост акций «Норникеля». Их стоимость росла с начала февраля и достигла 26 290 рублей за бумагу.

Рост акций объясняется тем, что медь, никель, палладий и платина торгуются на мировых биржах по максимальным ценам за последние пять лет.

Не отстают от Потанина и другие бизнесмены металлургического рынка. Совладелец «Северстали» Алексей Мордашов увеличил свой капитал до 28,4 миллиарда долларов. Совладелец группы НЛМК Владимир Лисин увеличил состояние до 26 миллиардов долларов.

В последний раз Владимир Потанин попадал в сводки новостей, как человек, чья компания должна заплатить рекордный штраф в 146 миллионов рублей после разлива топлива под Норильском.

29 мая 2020 года из резервуаров хранения на ТЭЦ-3, принадлежащей дочке «Норникеля», вылилось порядка 21 тысячи тонн топлива. После этого в регионе ввели режим ЧС.

Росприроднадзор оценил экологический ущерб в 148 миллиардов рублей. «Норникель» пытался обжаловать такой рекордный штраф, но добился только незначительного снижения.

После решения суда акции головной компании немного потеряли в цене, но уже все отыграли и серьезно прибавили.

«Норникель» — крупнейший в мире производитель никеля и палладия, ведущий производитель платины, кобальта, меди и родия в мире. Производства компании расположены в Норильске, на Кольском полуострове, в Забайкальском крае, Финляндии и ЮАР.