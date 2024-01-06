Общество 06 января 2024, 16:27 Ночные рождественские богослужения отменили в Белгороде Мэр Демидов: в Белгороде не будут проводить ночные богослужения на Рождество РИА «Новости»

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Власти Белгорода приняли решение об отмене ночных рождественских богослужений. Меру приняли с учетом оперативной обстановки, сообщил в Telegram-канале мэр города Валентин Демидов.

«По согласованию с владыкой Иоанном сегодня ночные богослужения в Белгороде отменены в связи с оперативной обстановкой», — отметил он.

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Демидов добавил, что настоятели храмов Белгорода доведут всю информацию до прихожан. Он также поздравил жителей города с наступающим Рождеством и сочельником.

В канун Нового года Белгород оказался под массированным обстрелом ВСУ. Погибли более 20 человек, десятки горожан оказались в больницах. Шестерых пострадавших уже выписали.

На фоне усилившихся обстрелов в городе возобновили курсы по оказанию срочной доврачебной помощи.