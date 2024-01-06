06 января 2024, 10:05
Курсы оказания первой помощи возобновили в Белгороде из-за украинских обстрелов
Гладков: в Белгороде из-за обстрелов возобновили курсы оказания первой помощи
В Белгороде по просьбе жителей возобновили курсы по оказанию срочной доврачебной помощи на фоне усилившихся украинских обстрелов. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Обучение запустили на базе Центра медицины катастроф. Занятия будут проводить в Центре молодежных инициатив, поликлинике № 6, центре «Воин».
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«Понимаем, что сейчас ситуация достаточно напряженная, <…> поэтому курсы организуют для всех желающих», — написал Гладков.
ВСУ 30 декабря обстреляли центр Белгорода, в результате погибли более 20 человек. В больницах Москвы и Белгорода остаются 69 пострадавших, шестерых выписали.
Накануне украинские военные атаковали город Шебекино. Осколочное ранение конечностей получил охранник одного из предприятий.
Обстрелы Белгорода со стороны ВСУ
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