Общество 06 января 2024, 09:31 Шестерых пострадавших при обстрелах Белгорода выписали из больниц Гладков: 6 пострадавших при обстреле Белгорода 30 декабря выписали из больниц РИА «Новости»

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Шесть человек, получивших ранения после обстрела Белгорода 30 декабря, выписали из больниц. В медучреждениях Москвы и Белгорода остаются 69 человек, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Накануне в Шебекине ранение получил один человек. Ему оказали медицинскую помощь.

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Сейчас белгородские власти занимаются восстановлением пострадавшей инфраструктуры. Рабочие застеклили 1300 квадратных метров окон, ведутся кровельные работы.

«Все строительные бригады на месте. Уверен, что мы с этой задачей справимся», — написал Гладков.

ВСУ 30 декабря нанесли массированный удар по Белгороду. Системы ПВО города сбили большую часть снарядов, но несколько из них упали в центре города. В результате погибли более 20 человек, свыше 100 получили ранения.

Власти региона заявили, что всем, кто желает покинуть Белгород, помогут перебраться в Старый Оскол и Губкин. Там их обеспечат комфортными условиями.