Ночной вывоз коронавирусных тел в Москве признали фейком

Уголовное дело возбудили в Москве из-за распространения ложной информации о вывозе тел погибших от коронавируса в ночное время. Данное сообщение официально признали фейком.

Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель столичного Следственного комитета России Юлия Иванова. По данным следствия, в Сети появилась информация, что из обсервационного центра в Крылатском в ночное время якобы вывозят тела людей, погибших от COVID-19. По словам представителя, данное сообщение опровергнуто как несоответствующее действительности.

СК России возбудил уголовное дело по статье «Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан». Сейчас следствие выясняет личности создателей и распространителей ложного сообщения.

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