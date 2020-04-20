Эксперт разъяснил, как распознать фейк

В первую очередь следует обратить внимание на то, кто именно распространяет новость. Все в порядке, если это СМИ со ссылкой на официальные данные.

Второй момент — посыл новости. Стоит задуматься, если в ней содержится призыв к совершению тех или иных действий. Тем самым источник информации может навредить людям и дестабилизировать ситуацию, вызвав панику.

В-третьих, важно учитывать, какие политические цели несет та или иная информация. В частности, это касается оппозиционных СМИ.

«В этом плане, нужно давать себе отчет, доверять ли этим источникам информации, являются ли точки зрения их авторов ангажированными или объективными», — заметил собеседник издания.

При этом немаловажны собственные ощущения при прочтении новости. Она может быть фейковой, если вызывает страх и панику, а также полностью расходится с той, которую вы читали ранее.