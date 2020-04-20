    20 апреля 2020, 15:37

    Эксперт разъяснил, как распознать фейк

    Артур Блянихов

    Замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк обсудил с «ФедералПресс», как не нарваться на штраф за распространение фейковой информации.

    В первую очередь следует обратить внимание на то, кто именно распространяет новость. Все в порядке, если это СМИ со ссылкой на официальные данные.

    Второй момент — посыл новости. Стоит задуматься, если в ней содержится призыв к совершению тех или иных действий. Тем самым источник информации может навредить людям и дестабилизировать ситуацию, вызвав панику.

    В-третьих, важно учитывать, какие политические цели несет та или иная информация. В частности, это касается оппозиционных СМИ.

    «В этом плане, нужно давать себе отчет, доверять ли этим источникам информации, являются ли точки зрения их авторов ангажированными или объективными», — заметил собеседник издания.

    При этом немаловажны собственные ощущения при прочтении новости. Она может быть фейковой, если вызывает страх и панику, а также полностью расходится с той, которую вы читали ранее.