Россиянку наказали за фейк о вводе войск из-за коронавируса

Жительница Чебаркуля поддалась панике и опубликовала во «ВКонтакте» фейк о том, что из-за разгула коронавируса в крупные российские города вводят войска. Теперь ей придется заплатить штраф.

«Жительница Чебаркуля разместила в одной из чебаркульских групп в социальной сети „ВКонтакте“ комментарий, в котором утверждала, что в крупные города страны вводятся дополнительные войска, хотя достоверно знала, что это не так», — сообщила пресс-служба регионального главка МВД.

В ее отношении составили административный протокол и передали его в Чебаркульский мировой суд. Во время заседания распространительница фейка свою вину признала и заявила, что поддалась панике и истерии.

В полиции еще раз призвали внимательно относиться ко всей информации, что появляется в интернете, и доверять только достоверным источникам. В России за распространение лжи в СМИ и соцсетях предусмотрена административная, а в некоторых случаях и уголовная ответственность.

По последним данным, коронавирусом в РФ заразились 21 102 человека. За последние сутки медики выявили 2 774 инфицированных. Жертвами COVID-19 стали 170 пациентов.