Москва 22 ноября 2022, 07:32 Мокрый снег и ледяные дожди накроют Москву и Подмосковье Метеоролог Леус предупредил москвичей о мокром снеге, гололедице, ледяном дожде 22 ноября Unsplash

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Балканский циклон подошел к Москве и Подмосковью. В некоторых районах выпал снег, в том числе мокрый, появилась гололедица. Ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус предупредил в своем Telegram-канале, что в течение дня 22 ноября непогода накроет весь столичный регион.

Теплый атмосферный фронт пришел с юга. К раннему утру зона снегопада дошла до Москвы, Волоколамска, Ново-Иерусалима и Павловского посада. Всего за пару часов выпало от четырех до пяти миллиметров осадков, местами видимость ухудшилась до километра. В Домодедове и Коломне заметили гололедицу и так называемые переохлажденные осадки — дождь с температурой ниже нуля градусов.

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Михаил Леус предупредил, что в течение дня атмосферный фронт переместится к северу и востоку. Осадки, в том числе мокрый снег и ледяные дожди, пройдут по всему столичному региону.

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Росгидрометцентр с трех часов ночи до первой половины дня вторника объявил штормовое предупреждение, сообщили в МЧС. Москвичам посоветовали не парковать автомобили у деревьев, обходить стороной билборды и любые шаткие конструкции. По данным Гидрометцентра, днем в Москве температура воздуха составит от -2 до 0 градусов. Восточный ветер подует со скоростью от шести до 11 метров в секунду, местами порывами до 15 метров в секунду.