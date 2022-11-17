Москва 17 ноября 2022, 07:24 Ночь на 17 ноября стала в Москве самой холодной с начала осени Метеоролог центра «Фобос» Леус: ночью в Москве температура опустилась до -5,7 градуса Сайт мэра и правительства Москвы

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В столичном регионе прошла самая холодная с начала осени ночь. В Москве зафиксировали -5,7 градуса, в Луховицах подморозило до -12,7 градуса, сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Минимальную температуру в Москве зарегистрировала базовая метеостанция на ВДНХ. Похолодало до -5,7 градуса. Это на 0,3 градуса меньше, чем ночью 16 ноября. В Подмосковье рекордсменом стали Луховицы. Там температура воздуха опустилась до -12,7 градуса. В Черустях похолодало до -11,8 градуса.

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Предыдущие минимумы метеорологи зафиксировали в ночь на среду, причем не только в Москве, но и в целом по европейской части России. Например, на востоке Коми температура воздуха опустилась до -32,8 градуса.

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Ранее Михал Леус объявил, что в Москве началась метеорологическая зима. Среднесуточная температура воздуха опустилась до -1 градуса. В четверг произойдет похолодание и снегопад.