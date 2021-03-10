Ночь на 10 марта в Москве оказалась самой холодной с окончания Второй мировой войны

Ночь на 10 марта оказалась самой холодной с начала весны. Последний раз столбик термометра в этот день опускался до −20 градусов в 1945 году.

«По состоянию на 7 утра температура в Москве составила −20,7 градуса», — рассказала РИА «Новости» специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк.

В прошлом году, по сообщению синоптиков, в Москве 10 марта воздух прогревался до +5 градусов.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец добавил, что такой холодной ночи на 10 марта не было с момента окончания Второй мировой войны.

В Москве и области 10 марта объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы. В столице предупреждение будет действовать до 22:00 четверга, а в Подмосковье — до 23:00.

По прогнозам синоптиков, потепление в регионе стоит ждать с 12 марта. Ближайшие два-три дня будет солнце и морозная погода, но, по мнению профессора Валерия Малинина, скоро холода пройдут и наступит весна. Специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова спрогнозировала положительную температуру уже 14 марта и приближение средней температуры за сутки к климатической норме.