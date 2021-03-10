«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве и Подмосковье из-за гололедицы

В среду, 10 марта, в Москве и Московской области объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы. Информация об этом появилась на сайте Гидрометцентра.

«„Желтый“ — погода потенциально опасна», — говорится в сообщении.

В Москве предупреждение будет действовать до 22:00 четверга, а в Подмосковье — до 23:00.

По прогнозам синоптиков, потепление в регионе стоит ждать с 12 марта. Ближайшие два-три дня будет солнце и холодная погода, но, по мнению профессора Валерия Малинина, это уже последние морозы. Сильных зимних снегопадов не ожидается, зато в середине марта может пойти снег с дождем.

Китайские ученые ранее выяснили, что к 2100 году продолжительность лета на Северном полушарии может достичь полугода. Но такие изменения температур приведут к катастрофическим последствиям для сельского хозяйства и здравоохранения. По данным исследования, за последние 50 лет продолжительность лета уже выросла с 78 до 95 дней. А зима стала короче на три дня. Кроме того, раньше стала приходить весенняя погода и летнее тепло.