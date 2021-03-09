Весна в московском регионе началась с январских морозов. Но ждать тепла осталось недолго

Ночь с 8 на 9 марта стала самой холодной в Москве с начала весны: столбик термометра опустился до −14,6 градуса. Однако специалисты считают, что уже на этой неделе весна постепенно преодолеет зиму.

Послепраздничная ночь в Москве стала самой холодной с начала весны, сообщил РБК. Температура воздуха опустилась до −14,6 градуса по Цельсию.

В ночь на другой праздник — 23 Февраля — температура также опустилась до своего рекордно низкого значения: в Москве было −24,5 градуса, а в Подмосковье — −31,7. Такая погода была последний раз в столице в 1956 году.

Причины морозов

Холодная погода появилась неспроста. Профессор Российского государственного гидрометеорологического университета Валерий Малинин объяснил «360», что низкие температуры связаны с ультраполярным вторжением холодного воздуха с Карского моря и пониженным давлением.

Холодные массы воздуха вторглись на европейскую территорию и почти полностью прошли, чуть ли не до Ростова. Везде на европейской территории температуры на 8-9 градусов ниже нормы Валерий Малинин.

Схожего мнения придерживается и главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова. По ее словам, таких циклонов, которые проходят в опасной близости от столицы, не было очень давно. Причем холодная погода продержится до пятницы из-за того, что к столице будет подступать гребень антициклона с востока от Скандинавии.

«В условиях малооблачной погоды в ночные часы он будет сильно выхолаживаться, поэтому ночью температура дойдет до −20 или −25 градусов», — добавила Позднякова.

Прогноз на будущее

По мнению научного руководителя Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда, температура в ближайшие дни будет суровее по сравнению с январем.

«Даже если бы завтра было 31 января, то температура все равно была бы ниже нормы примерно на шесть градусов», — отметил Вильфанд.

По словам экспертов, потепление стоит ждать с 12 марта. Ближайшие два-три дня будет солнце и холодная погода, но, по мнению Малинина, это уже последние морозы. Татьяна Позднякова, в свою очередь, спрогнозировала положительную температуру уже 14 марта и приближение средней температуры за сутки к климатической норме.

Неожиданного обильного снегопада, с которым этой зимой уже столкнулись москвичи, ожидать не стоит. Вместо этого Валерий Малинин спрогнозировал снег с дождем в середине первого месяца весны.

Глобальные изменения

Пока москвичи в феврале пытались бороться с рекордными снегопадами, в других традиционно теплых уголках планеты температура резко понизилась и изрядно испортила жизнь местным жителям.

Ранее «360» писал, что аномальный холод вызвал расщепление полярного вихря, части которого отошли к Европе и Северной Америке. Из-за этого в некоторых странах Южной Европы закрылись школы и приостановилась вакцинация, а в обычно жарком Техасе столкнулись с отключением электричества и нехваткой воды.

Но не только европейцы и американцы пострадали от холода — жители Саудовской Аравии также наблюдали, как пески пустыни покрылись снегом.