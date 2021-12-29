Суд ликвидировал правозащитный центр «Мемориал»

Правозащитный центр «Мемориал», признанный иностранным агентом в РФ, будет ликвидирован. Такое решение вынес Московский городской суд.

Решение вынес судья Михаил Казаков. Иск подала прокуратура. Поводом стали нарушения закона об иноагентах. Однако прокурор также обвинил «Мемориал»* в критике судебной системы и поддержке несанкционированных протестных акций, передал РБК.

Накануне Верховный суд России также принял решение о ликвидации общества «Мемориал»*.

Генпрокуратура требовала ликвидировать правозащитный центр и историко-просветительское общество на основании нарушений требования закона об иноагентах касаемо маркировки материалов. Общество «Мемориал»* уже успели оштрафовать на 2,9 миллиона рублей за отсутствие нужной плашки в статьях за несколько лет.

Иски о ликвидации обеих организаций были направлены Генпрокуратурой РФ и прокуратурой Москвы в ноябре. Заявление в отношении международного общества «Мемориал»* поступило в Верховный суд, второе направили в Мосгорсуд.

* «Мемориал» признан иностранным агентом в РФ.