Никто не помог. Внук сам оплатил похороны бабушки, за которой ухаживал в ковидном госпитале

Похороны пенсионерки, за которой плохо ухаживали в ковидном госпитале в Томске и куда под видом медработника проник ее внук, состоятся 2 ноября. Все организовано на деньги внука Сергея. Об этом он сам сообщил «360».

Он рассказал, что местные власти не оказывали ему помощь в организации похорон.

«Никто ничего не оказал, похороны оплатил, завтра похороны», — рассказал он.

По его словам, ему уже предложили новую работу, также ему отдаст деньги предыдущий работодатель.

«[Работодатель] согласился отдать долг, который 75 тысяч. Спасибо всем, кто помогал распространять [информацию]», — добавил мужчина.

Также он поделился новостями о том, что нанял себе адвоката. Они вместе уже съездили в Следственный комитет. Там просили, что он отдал им на время свой телефон. Сергей отказался, но предоставил доступ к Google-аккаунту, где находится видео из ковидного госпиталя.

«Они намекнули на монтаж, который направлен на дискредитацию Министерства здравоохранения», — отметил житель Томска.

По его словам, журналисты собирают на него компромат, уже ездили в его село и выспрашивали у людей плохое.

«Собрали достаточно материала, скоро будет плохая бомба у них», — заявил он.

В конце октября большой общественный резонанс получила история, которая произошла в ковидном госпитале в Томске. В красную зону пробрался мужчина под видом врача. Он три дня ухаживал за своей бабушкой, но когда его раскрыли, местный житель сбежал.

По его словам, он получил информацию о том, что за пенсионеркой плохо ухаживают, эти данные подтвердились. Мужчина снял бабушку и происходящее в госпитале на видео. Через несколько дней пенсионерка скончалась.

Росздравнадзор по итогам проверки нашел в ковидном госпитале на базе МСЧ № 2 в Томске нарушение федерального закона в части оказания доступной и качественной медицинской помощи.