«Никогда не занимался гаданием»: Добровинский высказался о прогнозе срока Ефремовым

Михаил Ефремов рассказал своему адвокату, что ждет для себя восьмилетнего срока. Защитник потерпевших Александр Добровинский же заявил, что не занимается гаданием, и призвал дождаться приговора суда.

«Вы знаете, я никогда не занимался гаданием. Я очень далек от того чтобы, не имея никаких оснований, о чем-то судить. До вторника осталось полтора суток, если считать. Для чего нам сегодня говорить, что будет? Давайте дождемся вторника и все услышим», — сказал Добровинский радиостанции «Говорит Москва».

Он добавил, что отрицательно относится к высасыванию из пальца чего-либо и не понимает, для чего это нужно.

Ранее актер рассказал своему адвокату Эльману Пашаеву, что ожидает приговора суда на восемь лет лишения свободы. Правозащитник, в свою очередь, озвучил срок в шесть лет. Разговор состоялся дома у актера перед его выступлением с последним словом в суде. Приговор Ефремову огласят 8 сентября.

Михаил Ефремов 8 июня вылетел на встречку и врезался в фургон доставщика Сергея Захарова. Мужчина скончался от полученных травм в реанимации. Экспертиза показала наличие в крови актера алкоголя и наркотиков. Ефремова отправили под домашний арест и начали расследование дела. Во время прения сторон 3 сентября артист признал свою вину. Перед этим он два месяца ее отрицал, говоря, что ничего не помнит.