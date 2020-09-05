Михаил Ефремов сейчас готовится к приговору по делу о смертельной аварии и не рассчитывает на мягкое решение суда. Об этом заявил адвокат актера Эльман Пашаев.

«Готовится к приговору он спокойно. Он ни на что не рассчитывает, так как с первого дня говорил, что будет большой срок. Когда прокурор запросила 11 лет колонии, Ефремов даже глазом не моргнул. Ему легче стало», — привел ТАСС слова правозащитника.

Он добавил, что Ефремов еще с первого дня говорил о том, что его судьба уже решена.

Суд огласит приговор актеру 8 сентября. Во время прений сторон в Пресненском суде Ефремов заявил, что признает свою вину в ДТП. При этом он два месяца отрицал свою виновность, говоря, что не помнит день аварии. Обвинение попросило суд приговорить артиста к 11 годам лишения свободы в колонии. Адвокат же призвал суд назначить наказание, не связанное с лишением свободы.

Авария с участием Ефремова произошла 8 июня в центре Москвы. Актер выехал на встречку и влетел в фургон Сергея Захарова. Тот скончался от полученных травм в реанимации. Актера же отправили под домашний арест.