Ефремов спрогнозировал для себя 8 лет колонии

«Я думаю, что восемь лет», — сказал он.

Этим мнением артист поделился в разговоре со своим адвокатом Эльманом Пашаевым. По данным телеканала, беседа состоялась дома у актера перед его выступлением с последним словом в суде.

Пашаев считает, что суд назначит шесть лет лишения свободы.

По мнению стороны защиты, актер попадет в образцовую колонию. «Если я там еще концерт дам, то совсем будет хорошо», — отметил актер.

На уточняющие вопросы Пашаева он признается, что и вправду ничего не помнит о дне ДТП. Все дело в том, что до этого пил.

«Я проснулся рано. Я сразу засадил (выпил — прим. ред.). Мне следователь [потом] сказал — чтобы восстановить память, надо выпить бутылку водки», — рассказал Ефремов.

При этом артист заявляет, что никогда не садился за руль в пьяном виде. Его водительский стаж — уже 32 года. И на 33-й «получилось как на крест на Смоленской площади», отметил Ефремов.

Пашаев сетовал, что суд так и не назначил биологическую экспертизу подушки безопасности с пассажирского сиденья. Ведь результаты могли бы подтвердить невиновность артиста. Ефремов ему вторил. Он задавался вопросом, может, без биологии вину признать. Он рассказал об усталости от процесса.

Актер также рассказал, что его дети получают SMS с угрозами. «Травят мою семью. Я думал, что в суд приду и это прекратится», — отметил он.

Ефремов выступил в суде с последним словом 3 сентября, там он признал свою вину и раскаялся. Тем самым актер «избавился от мучений», отметил Пашаев. Гособвинение запросило для актера 11 лет колонии общего режима, потерпевшие это требование поддержали. Пашаев попросил назначить Ефремову наказание, не связанное с лишением свободы. Приговор актеру огласят 8 сентября. Ему грозит от пяти до 12 лет колонии.