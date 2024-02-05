Общество 05 февраля 2024, 20:29 Запрет на популяризацию VPN-сервисов вступит в силу с 1 марта РКН: с 1 марта вступит в силу запрет на популяризацию VPN-сервисов NordWood Themes / Unsplash

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Закон о запрете популяризации средств обхода блокировок вступит в силу в России с 1 марта. Об этом ТАСС напомнили в Роскомнадзоре.

«В соответствии с законодательством в России запрещена работа средств обхода блокировок доступа к противоправному контенту с февраля 2020 года. VPN-сервисы относятся к таким средствам», — заявили в ведомстве.

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С 1 марта в РФ вступит в силу норма, которая ограничит доступ к информации, популяризирующей VPN-сервисы.

В ноябре Минцифры сообщило, что блокировать будут не все VPN-сервисы. Под ограничения попадут те, которые сочтут угрожающими безопасности функционирования интернета.

Ранее «Известия» рассказали о новом законопроекте, призванном усовершенствовать механизм противодействия распространению в интернете запрещенного контента. Систему блокировки контента назвали «Антифишинг».