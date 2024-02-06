Технологии 06 февраля 2024, 00:08 «Портал в ад». Россиян оставят без VPN? IT-специалист Бяков назвал блокировку VPN-сервисов технически возможной Pxhere

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Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина встретилась в Екатеринбурге со школьниками и рассказала им о вреде VPN-сервисов. По ее словам, самые крупные из них заблокируют в России с 1 марта. «360» пообщался с экспертами и выяснил, возможно ли запретить все инструменты VPN.

Что сказала Мизулина о блокировке VPN-сервисов

Мизулина на встрече со школьниками рассказала, что полученной с помощью VPN-сервисов персональной информацией могут воспользоваться мошенники. Именно поэтому государство решило блокировать такие сервисы.

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«VPN, особенно бесплатный, это портал в ад, потому что ваши данные выкачиваются с устройства бесконечно. Они передаются третьим лицам», — подчеркнула Мизулина.

Она добавила, что не загружает приложения VPN на свой смартфон. Также глава ЛБИ уточнила, что на 100% ограничить VPN физически и технически невозможно. Речь идет только о крупных сервисах, которые предоставляют услуги большому количеству пользователей.

После встречи со школьниками Мизулина заявила корреспонденту «КП-Екатеринбург», что ее слова неверно поняли. Она назвала новость о возможной блокировке VPN в России дезинформацией.

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Что такое VPN-сервисы

VPN-сервисы отличаются от самого VPN, объяснил «360» IT-специалист Максим Бяков. VPN — это технология, а VPN-сервисы дают простым пользователям доступ к ней без технических знаний и сложной настройки.

«Поэтому блокировка VPN-сервисов технически возможна <…>, а в принципе запретить, заблокировать весь VPN невозможно, потому что с тем же успехом можно попытаться запретить, например, кислород», — подчеркнул специалист.

Какие типы блокировки применяют в России

В РФ существует два способа ограничения работы VPN-сервисов: блокировка на уровне DNS-сервера, либо напрямую по IP-адресу, объяснил Бяков. DNS-сервер представляет собой справочную, с помощью которой можно определить, к какому IP-адресу нужно обратиться.

«И, соответственно, если этот адрес — YouTube, „Нельзяграм“, неважно, какой угодно, — если этот адрес заблокирован, тогда вместо реального адреса отправляется адрес заглушки, на которой написано уже, что у вас доступа нет. Вы не сможете сюда зайти», — рассказал эксперт.

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Аналогичная ситуация складывается с IP-адресами. Когда человек их вводит, идет проверка. Если адрес запрещен, выскакивает заглушка. Поэтому, если известны IP-адреса и имена домена VPN-сервисов, их можно заблокировать.

«Таким образом действительно можно ограничить список сервисов, либо оставить только те, которые нужны, либо в принципе все сервисы убрать. Но это никак не мешает создать какой-то собственный небольшой сервер, на котором будет настроен VPN, и таким образом иметь доступ в интернет без каких-либо ограничений, без цензуры, без блокировок», — подчеркнул Бяков.

VPN-сервисы в теории можно заблокировать, и для этого есть механизмы, но глобально отрезать доступ к мировому интернету невозможно. Если только перерезать все провода, которые выходят за пределы России. Однако даже в этом случае есть спутниковый интернет, который проблематично глушить, отметил специалист.

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Почему возникли вопросы о блокировке

Касательно VPN-сервисов государство ведет открытую политику, рассказала «360» эксперт по интернет-рекламе, член рабочей группы при Госдуме по вопросам информационной политики, информационным технологиям и связи Екатерина Боровикова.

У государства сейчас не стоит задача закрыться от внешнего интернета. <…> Почему возникли вопросы о блокировке? Дело в том, что лет шесть назад обнаружили, что узлы связи никем не контролируются и не регулируются. То есть это — непосредственная угроза кибербезопасности внутри населения. Екатерина Боровикова эксперт по интернет-рекламе

Интернет проникает абсолютно во все сферы жизни, им управляется все, начиная от лампочки в умном доме, чайника и холодильника, и заканчивая ракетными установками. Кибератаки могут навредить населению, поэтому все усилия государства направлены на внутреннюю безопасность интернета.

«На данный момент технически проложены все коммуникации, чтобы в случае какой-то опасности в прямом смысле вырубить рубильник. То есть не стоит задача закрыть социальные сети, где люди развлекаются, не стоит задача кого-то поругать за какой-то контент. <…> В случае, если будет необходимость отключить весь внешний интернет, то это будет [сделано] только лишь для безопасности населения», — добавила Боровикова.

Она отметила, что сам по себе VPN никакой опасности не несет.

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В каком случае могут отключить внешние сервисы

Боровикова привела в пример видеохостинг YouTube и его многомиллионной армией пользователей. Если платформа станет угрозой в плане экстремистского или вредящего психике людей контента, то власти действительно примут меры и запретят использование сайта на территории России.

«Поможет ли в этом VPN? Блокировать сервисы технически государство может, и уже очень давно. И многие сервисы действительно заблокированы, сервисы VPN. Можно ли найти обход блокировкам VPN? Да, безусловно, на данный момент можно найти обходы», — рассказала собеседница «360».

Однако люди не будут искать обходные пути, если в России появятся достойные аналоги заблокированных соцсетей. В то же время это ударит по бизнесменам, которые продают свои товары и услуги на других площадках.

Для них это действительно потеря. Но, к сожалению, в данной ситуации придется только адаптироваться и искать новые маркетинговые рекламные каналы для того, чтобы находить свою целевую аудиторию и доносить до них свои уникальные торговые предложения. Екатерина Боровикова эксперт по интернет-рекламе

С 1 марта в РФ вступит в силу норма, которая ограничит доступ к информации, популяризирующей VPN-сервисы. Это еще один шаг на пути к защите персональных данных, написал в своем Telegram-канале депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Минцифры в ноябре 2023 года сообщало, что все VPN-сервисы в России блокировать не будут. Под ограничения попадут лишь те платформы, которые сочтут угрожающими безопасности функционирования интернета.