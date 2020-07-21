«Ничего нам не грозит». Инфекционист оценил опасность распространения бубонной чумы

«Ничего нам не грозит, чума известна с незапамятных времен, она широко в мире распространена. Она есть в Китае, Монголии. На Мадагаскаре была вспышка — более тысячи случаев», — сказал специалист на пресс-конференции. Он добавил, что бубонная чума отлично лечиться антибиотиками, поэтому бояться эпидемии не стоит.

Никифоров заверил, что болезнь не заразна и не способна передаваться людьми друг другу. При этом он уточнил, что бубонная чума — это легкая форма. Однако если возбудитель обернется в крови и осядет в легких, образуется легочная форма и появится кашель. Но такое происходило в Средние века, когда не было никакого лечения.

Бубонную чуму обнаружили у скотовода в хошуне Урад-Чжунци в автономном районе Внутренней Монголии на севере Китая. После этого во всем регионе объявили третий уровень эпидемического предупреждения. Ранее в Монголии умер подросток, который заразился бубонной чумой.