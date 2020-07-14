Первый заразившийся бубонной чумой умер в Монголии. Это подросток

В Монголии умер 15-летний подросток, который заболел бубонной чумой. Его смерть стала первой в регионе, наступившей от этого инфекционного заболевания.

Чума унесла жизнь молодого жителя провинции Говь-Алтай, расположенной на юго-западе страны. Об этом сообщило агентство «Синьхуа» со ссылкой на информацию монгольского Минздрава.

«Причиной смерти 15-летнего мальчика стала бубонная чума», — подчеркнули в ведомстве. К таким выводам специалисты пришли по результатам теста на полимеразную цепную реакцию.

Подросток скончался в воскресенье, 12 июля, когда его везли в больницу. Известно, что за три дня до смерти он вместе с друзьями съел мясо сурка. Животное зачастую является переносчиком бубонной чумы.

Двух приятелей мальчика и еще 15 человек отправили на карантин. Они находятся в клинике под присмотром медиков.

По мнению эксперта, бубонная чума вполне может прийти на восток России. Однако на этих территориях хорошо работают противочумные станции, да и лекарство от этой болезни есть.

Чтобы не допустить распространения заболевания, в приграничных с Монголией районах Бурятии начали отлавливать грызунов.