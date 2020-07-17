Риска распространения бубонной чумы у границ России нет. Так считает заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии НИМУ имени Пирогова, главный инфекционист ФМБА России Владимир Никифоров.

Своим мнением он поделился в ответ на заявление заместителя директора Национального центра по изучению зоонозных инфекций Монголии Бандихуугийна Амгаланбаяра, сообщил сайт радиостанции «Говорит Москва».

По словам Никифорова, подобное предположение ученого недостоверно.

«Чума у монголов и у китайцев всегда была, есть и всегда будет. Никуда мы от этого не денемся, потому что это неискоренимо. Болеют сурки, суслики. Нам не страшно по одной простой причине, потому что у нас там люди не водятся», — пояснил инфекционист.

Он добавил, что даже в Монголии вспышка произошла в малонаселенной местности.

По мнению Никифорова, заражение чумой россиянам в принципе не угрожает, потому что все граждане привиты. В случае заболевания вылечить человека можно легко, потому что чума поддается терапии, в отличие от коронавируса.

Ранее Амгаланбаяр заявил, что риску подвержены 137 районов в 17 из 21 провинций Монголии, граничащей с Россией. В этих регионах может быть очаг бубонной чумы. Он также привел статистику Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Согласно ней, заболевание может привести человека к гибели менее чем за сутки, если не предпринять меры и не начать лечение.

Специалисты Роспотребнадзора считают, что бубонная чума опаснее всего для людей с ослабленным иммунитетом.

Первый человек умер в Монголии 14 июля в результате заражения бубонной чумой. Это был 15-летний подросток, который жил в юго-западной части страны. Он скончался по пути в больницу. За несколько дней до этого несовершеннолетний вместе с друзьями ел блюдо из мяса монгольского сурка — известного переносчика сезонной чумы.