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    17 июля 2020, 18:49

    Бубонная чума обойдет Россию — инфекционист

    Алена Макаренко

    Риска распространения бубонной чумы у границ России нет. Так считает заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии НИМУ имени Пирогова, главный инфекционист ФМБА России Владимир Никифоров.
    Бубонная чума обойдет Россию — инфекционист

    Своим мнением он поделился в ответ на заявление заместителя директора Национального центра по изучению зоонозных инфекций Монголии Бандихуугийна Амгаланбаяра, сообщил сайт радиостанции «Говорит Москва».

    По словам Никифорова, подобное предположение ученого недостоверно.

    «Чума у монголов и у китайцев всегда была, есть и всегда будет. Никуда мы от этого не денемся, потому что это неискоренимо. Болеют сурки, суслики. Нам не страшно по одной простой причине, потому что у нас там люди не водятся», — пояснил инфекционист.

    Он добавил, что даже в Монголии вспышка произошла в малонаселенной местности.

    По мнению Никифорова, заражение чумой россиянам в принципе не угрожает, потому что все граждане привиты. В случае заболевания вылечить человека можно легко, потому что чума поддается терапии, в отличие от коронавируса.

    Ранее Амгаланбаяр заявил, что риску подвержены 137 районов в 17 из 21 провинций Монголии, граничащей с Россией. В этих регионах может быть очаг бубонной чумы. Он также привел статистику Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Согласно ней, заболевание может привести человека к гибели менее чем за сутки, если не предпринять меры и не начать лечение.

    Специалисты Роспотребнадзора считают, что бубонная чума опаснее всего для людей с ослабленным иммунитетом.

    Первый человек умер в Монголии 14 июля в результате заражения бубонной чумой. Это был 15-летний подросток, который жил в юго-западной части страны. Он скончался по пути в больницу. За несколько дней до этого несовершеннолетний вместе с друзьями ел блюдо из мяса монгольского сурка — известного переносчика сезонной чумы.