«Ничего, кроме матерных слов»: феминистка назвала дагестанскую рекламу доставки оскорбительной для ислама и мужчин

Феминистка из Дагестана Светлана Анохина жестко раскритиковала рекламный ролик доставки еды, в котором мужчина едет к той жене, которая успела приготовить ужин, потому что не бегала по магазинам. Она рассказала «360», что в исламском мире время между женами распределяется справедливо. Едут не к той, у которой «пожрать можно».

«Я ничего, кроме матерных слов, сказать не могу. Мне нужно посидеть и подумать, тогда я сформулирую как-то жестко, возможно, и хлестко. А пока я развожу руками.<…> По исламским нормам, едут не к той жене, у которой пожрать можно. Время между женами распределяется справедливо, поровну. <…> И вообще, муж должен ехать не туда, где вкусно кормят. Можно же и в ресторан пойти», — прокомментировала рекламу Анохина.

Собеседница отметила, что этот ролик унизителен и для мужчины. Его представили, как какой-то «ходячий желудок».

«Ролик оскорбителен, в первую очередь, для мужчин и для ислама, потому что это подрывает мое доверие к мужчинам. Я понимаю, что он просто идет куда-то пожрать, и на его симпатию, на его чувства, на его любовь опираться нельзя — всем руководит желудок», — добавила Анохина.

Эта реклама, которая распространилась в сети, возмутила российских феминисток. Член Общественной палаты Дагестана и Общественной наблюдательной комиссии ОП РФ Шамиль Хадулаев подчеркнул, что возмущенные «должны быть рады, что муж выбрал жену, которая воспользовалась сервисом». Параллельно он обратил внимание, что реклама получилась против семейных ценностей.