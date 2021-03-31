«Реклама из первобытного мира». В Сети высмеяли ролик про дагестанскую доставку продуктов

В Сети набирает популярность рекламный ролик дагестанской службы доставки продуктов. Создатели видео хотели упростить жизнь своим клиентам, но в ответ получили массу негатива и стеба.

Сюжетную рекламу разместил в Instagram онлайн-супермаркет по доставке продуктов. Он предлагает «знание, которое облегчает жизнь» и существенную экономию времени и сил.

Все бы ничего, но героинями ролика стали мужчина и две его жены. Обе получают от супруга SMS о скором прилете и просьбой приготовить «что-нибудь вкусное». Одна девушка несется по магазинам и в итоге ничего не успевает, вторая заказывает продукты на дом и остается в выигрыше.

«Пока вы пользуетесь нашим сервисом, будьте уверены, что ваша половинка будет с вами, а не со второй», — резюмировали в сервисе.

Креативный подход рекламщиков аудитория не поняла и ответила на видео едкими комментариями.

«Почему одна выбежала из дома без платка, села одна к мужчине в такси. А вторая открыла дверь мужчине, когда дома никого нет. Харам (грех — примеч. ред.)», — поинтересовались в Сети.

Видео, предположили в обсуждениях ролика, должно особенно возмутить феминисток. Хотя не понравилось оно многим.

Источник фото: Telegram

Кто-то спросил, хватает ли мужчине средств на содержание обеих жен. Другие заметили, что все избранницы должны жить в одной квартире, а не в разных. Третьи назвали многоженство пережитком, а «белую Kamry, пальто и двух жен» — пределом мечтаний. Особенно внимательные заметили несоответствие заказанных продуктов и итогового блюда.

«Как у нее из помидоров и огурцов хачапури по-аджарски вышло — не пойму. Что за рецепт волшебный такой», — поинтересовались в Сети, в итоге назвав ролик «рекламой из первобытного мира».