«Должны прыгать от счастья»: в Дагестане не увидели повода для возмущения феминисток из-за местной рекламы доставки еды

Реклама дагестанской рекламы доставки продуктов возмутила российских феминисток. Член Общественной палаты Дагестана и Общественной наблюдательной комиссии ОП РФ Шамиль Хадулаев считает, что они должны быть рады, что муж выбрал жену, которая воспользовалась сервисом.

«Это, наоборот, пример для других жен: плюньте на мужа, не создавайте сеты, заказывайте продукты и все будет хорошо. Феминистки должны прыгать от счастья. Что они панику подняли, они должны радоваться, что он такой выбор сделал», — сказал в беседе с «360» Шамиль Хадулаев.

Он рассказал, что ролик сделал его знакомый. Он отметил, что реклама получилась непонятной, потому что акцент нужно было сделать на доставке продуктов, а получилось о взаимоотношениях мужчины и женщины. При этом реклама получилась против обычных семейных ценностей, отметил член общественной палаты.

«Неужели жена круче та, которая красится, мажется и что-то заказывает. Это же неправильно. Мужчина, наоборот, хочет жену, которая в магазин пойдет, купит продукты, сама приготовит, свою душу вложит, а не та, которая закажет еду и разогреет еду. Зачем нужны такие жены. Смысл тогда их существования», — отметил он.

Шамиль Хадулаев заявил, что он не понимает, почему говорят, что женщину в Дагестане ущемляют.

«Дагестан сильно изменился. Я вообще не понимаю, разве женщину у нас ущемляют. Я, честно говор, я не заметил. У нас далеко не ущемленные женщины. У нас на дорогах процентов 20-30 женщины. В ресторан зайди — одни женщины: танцуют, веселятся, отмечают девичник», — отметил он.

Клипмейкер Павел Волчек в разговоре с «360» отметил, что реклама очень «трешовая».

«Для Дагестана, наверное, все окей, но для человека, который не в этой культуре многоженства, это странная тема. Но, наверное, многим мужчинам зайдет. По-моему, это очень смешно, потому что это жестко трешово», — отметил он.

Он отметил, что многоженство странная тема для рекламы. Тем более, когда муж в ней делает выбор, основываясь на том, что кто-то кому-то что-то приготовил.

«Второй жене нужно уходить от такого мужа и исследовать свой мир. Что ей делать с мужчиной, который не уважает ее усилия», — отметил Павел.