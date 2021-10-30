Бывший ведущий программы «Время» Игорь Кириллов страдал от проблем с сосудами. Ранее ему ампутировали ногу, рассказала «360» диктор советского телевидения, народная артистка РСФСР Анна Шатилова.

По ее словам, проблемы со здоровьем были у Кириллова и раньше, но создавалось впечатление, что все будет хорошо.

«Он уже шел на поправку. Завотделом наш Шмаков говорил, мы ему и кровать купили. Он сказал, ему ногу ампутировали. У него с сосудами [были проблемы], а как он попал в больницу сейчас, Таня (супруга Кириллова — прим. ред.) мне ничего [не сказала]», — поделилась Шатилова.

Диктор добавила, что пыталась узнать, что случилось, пыталась дозвониться последние пять дней.

«Она (жена Кириллова — прим. ред.) говорила: „Мы болеем“, я думала, что они болеют дома. Позавчера она говорит: „Он в больнице“, я говорю: „По какому поводу“, она сказала: „Это долгая история, потом расскажу, позвоню“, но не позвонила. Пять дней до него добивалась — и все бесполезно», — заключила собеседница «360».

Кириллов скончался на 90-м году жизни. Причины смерти не называются. По данным источника РЕН ТВ, это могло произойти из-за осложнений от тромбоза нижних конечностей.