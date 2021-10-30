«Пять дней пыталась дозвониться»: Анна Шатилова рассказала, как пыталась связаться с болевшим Игорем Кирилловым

Диктор советского телевидения, народная артистка РСФСР Анна Шатилова была шокирована новостью о смерти своего коллеги, бывшего ведущего программы «Время» Игоря Кириллова. По ее словам, последние пять дней она пыталась выйти с ним на связь, но безрезультатно.

«Пять дней пыталась до него дозвониться. Близкие говорили, что он болеет. Позавчера сказали, что он в больнице, но причину не объяснили, сказав, что это долгая история», — поделилась Шатилова в беседе с «360».

По ее словам, до этого у Кириллова были проблемы со здоровьем, но была информация, что он даже шел на поправку, поэтому новость о смерти диктора стала для нее шокирующей.

Новость о смерти легендарного диктора появилась утром 30 октября. Об этом сообщил Первый канал. Причина смерти телеведущего не называлась. Кириллов более 20 лет вел программу «Время». Для многих зрителей он был олицетворением эпохи советского телевидения.