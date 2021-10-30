Названа возможная причина смерти диктора Игоря Кириллова

Знаменитый советский диктор и бывший ведущий программы «Время» Игорь Кириллов мог умереть из-за осложнений от тромбоза ног. Об этом сообщил РЕН ТВ со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По данным источника телеканала, Кириллов стал хуже себя чувствовать еще в сентябре, ему потребовалось оперативное лечение в больнице. По предварительной информации, причиной его смерти стали осложнения от тромбоза нижних конечностей, добавил собеседник РЕН ТВ.

Помощник Кириллова Сергей Рублев заявил ТАСС, что ведущий умер из-за возрастных хронических заболеваний.

«У него были, как и у всех людей пожилого возраста, возрастные хронические заболевания», — пояснил он.

О смерти Игоря Кириллова стало известно сегодня утром. Ему было 89 лет. Диктор Анна Шатилова рассказала «360», что в течение последних пяти дней она не могла дозвониться до него. По ее словам, близкие ведущего говорили, что он попал в больницу, но не назвали причину, сказав, что «это долгая история». Шатилова также уточнила, что у Кириллова раньше были проблемы с сосудами.