Нет денег и связи. Подруга приговоренного к 253 годам тюрьмы моряка описала положение россиян

Подруга моряка Константина Семенова, приговоренного в Греции к 253 годам тюрьмы, рассказала «360» о сложностях, с которыми сталкиваются и сами моряки, и их родня.

Константин Семенов и Иван Возниковцев получили по 253 года лишения свободы в Греции, потому что суд счел, что они перевозили нелегальных мигрантов и торговали людьми, сказал вице-президент российского отделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.

По просьбе «360» подруга Семенова Алена Басова рассказала о проблемах, с которыми сталкиваются моряки и люди, которые хотят им помочь. И главная сложность — перевод денег. По словам Басовой, греческая сторона разрешила совершить почтовый перевод, однако «Почта России» такие транзакции в ЕС не совершает.

Вторая проблема — связь. Собственно, деньги нужны как раз для того, чтобы купить там карточки и созвониться с родственниками. Для этого нужно искать людей, живущих в Греции, чтобы они перевели деньги. Из-за этой проблемы с Семеновым и Возниковцевым не могут пообщаться родственники и друзья.

Басова также сказала пару слов про то, что происходило в день задержания. По ее словам, моряки тогда вышли в свой первый рейс и не знали, что к ним погрузят нелегальных мигрантов.

«Они не вышли в море, понимая, первое, что яхта, рассчитанная на 10 человек, 23 человека перевозить не может. Второе — угроза жизни людям, которые находятся на твоем борту вместе с тобой. Третье — они не могли выйти в море, потому что они получили разрешение от греческой полиции встать на ремонт, потому что яхта была неисправна», — сказала Басова.

Считается, что в большинстве таких случаев российские моряки становятся жертвами обмана. Им обещают работу на яхте с туристами, а на самом деле вербуют для перевозки мигрантов.