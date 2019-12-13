Россиян вербовали для перевозки мигрантов из Турции в Грецию. А обещали работу на яхте с туристами

Россиянам предлагали возить туристов на яхте за несколько тысяч долларов в месяц. Также им обещали научить управлять яхтой, некоторым гарантировали получение прав на водный транспорт. Будущих работников злоумышленники находили через общих знакомых. Однако потом оказалась, что на суднах сидели не путешественники, а нелегальные мигранты. Беженцев нужно было перевезти из Турции в Грецию.

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В тюрьмы попали 14 соотечественников. Их родные полагают, что жертвы невольно попали в большой бизнес по нелегальной перевозке беженцев через европейские границы.

После арабской весны 2011 года граждане стран Северной Африки и Ближнего Востока массово покинули родину и направились в Европу. Позже поток мигрантов только увеличился. В 2015-м в Евросоюз попали более миллиона беженцев. Во многом на это повлияла война в Сирии.

Один из основных путей бегства мигрантов проходит по Средиземному и Эгейскому морям, через греко-турецкую границу. Ежедневно государственные границы Греции пересекают по несколько сотен беженцев. Власти пытаются бороться с потоком нелегальных мигрантов. Они усиливают границы и вводят законы, ограничивающие права беженцев. Кроме этого, за перевозку нелегалов через границу предусмотрено наказание: можно получить 20, 40, а по совокупности приговоров и даже 180 лет лишения свободы.

В 2018 году в основном вербовали украинцев, но с 2019-го организаторы нелегальных перевозок беженцев переключились на россиян. Вербовка отечественных моряков началась с весны, а в конце лета они встали за руль яхт.

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Российских матросов задерживают в Эгейском море, а как минимум 14 соотечественников находятся в тюрьмах в ожидании суда.

«Когда судно вышло в море, к ним подошли моторки с мигрантами. Капитан начал сажать их на борт яхты. Ребята сказали, что не хотят в этом участвовать, но капитан начал угрожать, да и бежать было некуда, кругом море, поэтому они остались на борту», — рассказала жена одного из моряков.

Моряки не подписывают договоры, работают с посредниками. А значит, найти конечных бенефициаров этих схем непросто, отметило издание.

Сейчас родственники и близкие моряков объединились и организовали инициативную группу. Они готовы добиться от российских дипломатов действий, направленных на освобождение моряков.