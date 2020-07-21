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    21 июля 2020, 17:40

    Суд Греции приговорил двух россиян к 253 годам тюрьмы

    Анатолий Минкин

    Двое российских моряков получили по 253 года колонии по решению греческого суда. Их обвинили в перевозке нелегальных мигрантов и торговле людьми. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на вице-президента российского отделения Международного комитета защиты прав человека Ивана Мельникова.
    Суд Греции приговорил двух россиян к 253 годам тюрьмы

    «Константин Семенов и Иван Возниковцев получили по 253 года лишения свободы за организацию нелегальной миграции, торговлю людьми и нелегальное пересечение границы Греции», — рассказал правозащитник.

    Он пояснил, что такие большие сроки объясняются тем, что за каждого мигранта моряки получали от семи до 12 лет. К общему сроку добавили наказание за другие преступления.

    Это не первый случай огромных сроков для российских моряков в Греции. В январе этого года Платона Давыдова и Антона Каррамова суд приговорил к 395 годам тюрьмы и штрафу размером шесть миллионов евро.

    В большинстве подобных случаев моряки становятся жертвами обмана. Их нанимают под предлогом, что они будут катать туристов на яхтах в Эгейском море. Рекрутеры обещают хорошие деньги, гарантии получения прав на водный транспорт. Но на месте оказывалось, что места туристов занимали нелегальные мигранты, которых нужно перевозить из Турции в Грецию. Никаких договоров россияне не подписывают, а значит найти истинных владельцев яхт практически невозможно.

    Новости SMI.FM