«Несколько раз встречала». Соседка погибшего бойца ММА Писарева рассказала о мужчине | 360°

Эксклюзив 01 ноября 2022, 18:14 «Несколько раз встречала». Соседка погибшего бойца ММА Писарева рассказала о мужчине Соседка бойца ММА Писарева рассказала, где тренировался погибший спортсмен Телеканал "360"

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Погибший боец ММА Александр Писарев посещал спортивный клуб в Балашихе, рассказала «360» его соседка Юлия Сухова. Она добавила, что неоднократно пересекалась с ним на автомобильной стоянке возле многоквартирного дома.

Собеседница «360» заявила, что визуально знала Александра Писарева, но, что он профессионально занимался спортом, ей было неизвестно.

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«Я постоянно видела его со спортивным оборудованием, со спортивной сумкой. Он ходил с перчатками, со шлемом. Машину мы ставим на одной стоянке рядом с домом. Видела его в спортивном клубе здесь поблизости, он там тренировался. Я его там несколько раз встречала», — рассказала Сухова. Она добавила, что иногда видела Писарева с супругой, когда они выходили из дома и садились в автомобиль.

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Во вторник стало известно о гибели Александра Писарева. Он скончался во сне в возрасте 33 лет. Спортсмен являлся чемпионом Москвы по грэпплингу и рукопашному бою, а также победителем ЦФО и финалистом европейского первенства по смешанным боевым искусствам (ММА). Бывшая супруга Ирина Левченко заявила, что родители спортсмена уже занимаются организацией его похорон.