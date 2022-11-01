«Отец в шоке, мать в трансе». Экс-супруга погибшего бойца ММА Писарева рассказала о спортсмене | 360°

Эксклюзив 01 ноября 2022, 13:50 «Отец в шоке, мать в трансе». Экс-супруга погибшего бойца ММА Писарева рассказала о спортсмене Экс-жена погибшего бойца ММА Писарева рассказала о подготовке к похоронам спортсмена YouTube

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Родители скончавшегося в Москве бойца смешанного стиля Александра Писарева пребывают в глубоком шоке от случившегося, рассказала «360» его бывшая супруга Ирина Левченко. Она добавила, что помогает им в организации похорон спортсмена.

Левченко рассказала, что старается поддерживать родителей Писарева, потому что прожила с их сыном 11 лет.

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«Отец в шоке, мать в трансе. Они готовятся к похоронам. <…> Как мне передали со слов медиков, что [была] остановка дыхания. Все. А уж что привело к этому <…> подробностей не знаю. Я помогаю с похоронами, помогаю с наследством, а все остальное меня не касается», — заявила собеседница «360».

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Ирина Левченко отметила, что не перестанет поддерживать отца и мать погибшего. С самим Писаревым в последнее время они практически не общались, добавила она.

По данным Telegram-канала «112», причиной смерти бойца стало отравление опиоидами. Вместе с молодым человеком в больницу поступила его нынешняя жена. Она отметила, что накануне они пили вино и ели грибы.

Спортсмен скончался во сне, ему было 33 года. В команде Писарева рассказали, что у него не было никаких хронических заболеваний.