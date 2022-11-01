Боец ММА Александр Писарев скончался в 33 года | 360°

Важное 01 ноября 2022, 10:54 Боец ММА Александр Писарев скончался в 33 года ТАСС: боец ММА Писарев умер в 33 года YouTube

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Российский боец смешанного стиля Александр Писарев скончался во сне. По предварительным данным, он получил пищевое отравление, которое и стало причиной смерти, написал ТАСС со ссылкой на команду спортсмена. Ему было всего 33 года.

Никаких хронических болезней у Александра Писарева не было, уточнили в команде. Однако, по данным источника агентства, в больнице из-за проблем со здоровьем находится жена умершего.

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По информации РИА ФАН, для уточнения причины ранней смерти бойца уже назначили судебно-медицинскую экспертизу.

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Александр Писарев — чемпион Москвы по грэпплингу и рукопашному бою, чемпион ЦФО и финалист чемпионата Европы по смешанным боевым искусствам (ММА). С 2015 года выходил на турниры промоушенов RCC и Fight Nights, выступал в полулегкой весовой категории.

В ММА Писарев провел пять поединков, в трех из которых победил. Последний поединок спортсмена, состоявшийся в феврале 2020 года, обернулся поражением.