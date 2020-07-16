Нескольких мужчин заподозрили в домогательствах к мальчикам на Сахалине

Следователи проверяют информацию о домогательствах нескольких мужчин к трем несовершеннолетним мальчикам Южно-Сахалинске. Об этом правоохранителям рассказала местная жительница.

Об этом сообщили на сайте СУ СК РФ по Сахалинской области. В ведомстве уточнили, что сообщение о возможном преступлении поступило к ним из дежурной части УМВД России по региону.

Со слов жительницы областного центра несколько неизвестных мужчин пытались осуществить действия сексуального характера по отношению к трем малолетним мальчикам от 7 до 9 лет СУ СК РФ по Сахалинской области.

В ведомстве уточнили, что уже начали проверку заявления местной жительницы. Личности мужчин, которых обвинили в домогательствах к детям, уже установили. Сейчас они находятся в следственном отделе Южно-Сахалинска.

Проверку начали и прокуратура Сахалинской области, а также взяла на особый контроль расследование, которое проводит СК. В ведомстве уточнили, что заявление поступило из планировочного района Дальнее. По данным прокуратуры, задержанные по обвинению в домогательстве — мигранты.

Ранее в российском Twitter разразился крупный скандал: пострадавшие девушки начали рассказывать истории о домогательстве и изнасилованиях, жертвами которых стали. Некоторых мужчин, которых обвинили в харассменте, уже отстранили от занимаемых должностей. В их числе — двое сотрудников Сбербанка.