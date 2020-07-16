Нескольких мужчин заподозрили в домогательствах к мальчикам на Сахалине
Об этом сообщили на сайте СУ СК РФ по Сахалинской области. В ведомстве уточнили, что сообщение о возможном преступлении поступило к ним из дежурной части УМВД России по региону.
Со слов жительницы областного центра несколько неизвестных мужчин пытались осуществить действия сексуального характера по отношению к трем малолетним мальчикам от 7 до 9 летСУ СК РФ по Сахалинской области.
В ведомстве уточнили, что уже начали проверку заявления местной жительницы. Личности мужчин, которых обвинили в домогательствах к детям, уже установили. Сейчас они находятся в следственном отделе Южно-Сахалинска.
Проверку начали и прокуратура Сахалинской области, а также взяла на особый контроль расследование, которое проводит СК. В ведомстве уточнили, что заявление поступило из планировочного района Дальнее. По данным прокуратуры, задержанные по обвинению в домогательстве — мигранты.
Ранее в российском Twitter разразился крупный скандал: пострадавшие девушки начали рассказывать истории о домогательстве и изнасилованиях, жертвами которых стали. Некоторых мужчин, которых обвинили в харассменте, уже отстранили от занимаемых должностей. В их числе — двое сотрудников Сбербанка.