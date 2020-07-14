Двух сотрудников Сбербанка отстранили после обвинения в домогательствах

В пресс-службе банка отреагировали на происходящее и рассказали, что обвинения в сторону сотрудников серьезны и нуждаются в проверке.

«Мы относимся к данным обвинениям очень серьезно и заинтересованы в установлении объективной оценки произошедшего, поэтому 13 июля, сразу после выхода публикаций, службой внутренней безопасности ПАО „Сбербанк“ была инициирована внутренняя проверка. На время проведения проверки оба сотрудника отстранены от исполнения своих обязанностей», — приводит слова из сообщения от пресс-службы агентство городских новостей «Москва».

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