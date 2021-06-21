Непривитых чиновников мэрии Краснодара будут лишать премий и надбавок

Непривитых сотрудников администрации Краснодара и подведомственных учреждений будут лишать премий и надбавок, если они заболеют ковидом. Об этом заявил мэр города Евгений Первышов.

Он отметил, что Роспотребнадзор и региональный оперштаб пока не ввели обязательную вакцинацию, но тем не менее для чиновников будет действовать это правило, сообщило РИА «Новости».

«Если будет выявлен факт заболевания коронавирусной инфекцией среди сотрудников администрации Краснодара и подведомственных учреждений, если будет установлено, что этот сотрудник у нас не прививался доступными вакцинами, значит, данный сотрудник будет лишен любых премий, надбавок до конца этого года — будет работать за голый оклад», — подчеркнул мэр.

Первышов обратил внимание на то, что в администрации города и в подведомственных учреждениях сотрудники работают в тесном контакте с населением. Поэтому они и могут быть подвержены заражению коронавирусом, а также стать его переносчиками.

Москва и Московская область уже объявили обязательную вакцинацию для отдельных категорий населения. В области прививку нужно будет сделать работникам кафе и ресторанов, салонов красоты и торговли.

Также вакцинация касается тех, кто работает в общественном транспорте, такси, ЖКХ, МФЦ, театрах, кинотеатрах, лагерях, детских комнатах, бассейнах и фитнес-клубах. Прививку нужно делать и тем, кто занимается проведением рекламных мероприятий.