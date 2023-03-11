Общество 11 марта 2023, 16:00 Неизвестный попытался проникнуть в мавзолей ради отпущения грехов «Подъем»: пытавшегося проникнуть в мавзолей ради отпущения грехов у Ленина отвезли в ПНД flickr

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На Красной площади задержали мужчину, пытавшегося проникнуть в здание мавзолея. Правоохранители выяснили, что хулиган хотел попросить у Владимира Ленина отпущения грехов, сообщил Telegram-канал «Подъем».

Задержанным оказался 28-летний молодой человек. Какие именно грехи не давали ему покоя и причем здесь советский политический деятель — он не объяснил. Полицейские вызвали на место медиков. По данным издания, у мужчины имеются психические расстройства. Его отправили в клиническую психиатрическую больницу имени Алексеева.

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Днем 9 марта мужчина толкнул 15-летнего подростка под поезд на станции метро «Киевская». Молодой человек чудом не пострадал, а правоохранители задержали злоумышленника. Выяснилось, что 63-летний житель столицы не раз обращался в больницу за оказанием психиатрической помощи.

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В ходе допроса он признал свою вину, но не смог объяснить, зачем совершил поступок, хотя и понимал, к чему это может привести. СК возбудил уголовное дело, мужчину арестовали на два месяца. Ему проведут психолого-психиатрическую экспертизу.