Общество 21 января 2024, 00:41 «Не следили за котом». Запашный — о хозяевах выброшенного из поезда кота Твикса Эдгард Запашный заявил о причастности хозяев кота Твикса к его гибели РИА «Новости»

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Хозяева кота Твикса, выброшенного проводницей из поезда дальнего следования, частично виноваты в его гибели. Об этом в интервью News.ru рассказал дрессировщик и генеральный директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный.

По его словам, никто не сказал о том, что хозяева животного оставили кота одного, пусть и на какое-то время.

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«Хозяева не следили за котом, а это переезд, мы прекрасно знаем, как устроен тамбур. В конце концов, если не проводница, то кот сам мог бы выпрыгнуть», — объяснил он.

При этом и с проводницы, выбросившей кота на мороз, не стоит снимать ответственность. Также не помешало бы спросить у женщины, «что у нее в голове, как она воспитывает детей».

Проводница выпустила кота Твикса из вагона на перрон во время остановки в Кирове. Животное, как выяснилось, выбралось из переноски, причем ее кто-то открыл. Кота искали в Кирове ночью и днем 20 января, в поисковой операции участвовали более пяти тысяч человек.

Ранее глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина предложила установить коту Твиксу памятник в Кирове.